'1 ya da 2 transfer daha '

BORA Terzioğlu, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde yer almak istediklerini vurguladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu kampının tamamlandığını ve kırmızı beyazlıların Avusturya'da gerçekleştireceği ikinci etap çalışmalarına yarın başlayacağını anlatan Terzioğlu, yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığını dile getirdi. Bolu kampının takım açısından güzel geçtiğine değinen Terzioğlu, özellikle Maicon'un Brezilyalı futbolcuların fazlalığından dolayı uzun zamandır takımdaymış gibi arkadaşlık ortamı kurduğunu ve yüksek performans sergilediğini belirtti.

Avusturya'nın Salzburg kentindeki 2 haftalık kamp sürecinde Antalyaspor'un bugün yapacağı ilk antrenmanın ardından 3 hazırlık maçı oynayacağını anlatan Terzioğlu, takımın performansına göre 1 ya da 2 futbolcu transferi gerçekleştirebileceklerini söyledi.