1 saat fazla çalışan işçi fazladan ne kadar ücret alır?

ÇALIŞANLAR iş sözleşmelerine göre fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma yaptıklarında bunun karşılığı olarak ne kadar serbest zaman ya da ücret kazanacaklarını merak ediyor. İşte merak edilen o sorunun cevabı!

FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI NE KADAR SERBEST ZAMAN ALINABİLİR?

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli (%50) yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş (%25) yükseltilmesiyle ödenir.