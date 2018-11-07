1 milyon Müslüman'ın hac ve umre yapması engellendi!

İSRAİLLİ ve Filistinli Müslümanlar Ürdün pasaportu alıp hac farzını yerini getiriyordu. Ürdün pasaportunu iptal eden Suudi Arabistan, 1 milyon Müslüman'ın hacca gitmesini engelledi.

ÜRDÜN PASAPORTU ALINIYORDU

Suudi Arabistan ve İsrail hükümetleri arasında diplomatik ilişki olmadığı için İsrail ve Filistinde'ki Müslümanlar 1978 yılından beri zamanın Ürdün Kralı Hüseyin'in kararıile hac görevlerini yerine getirmek için önce Ürdün'e gidip geçici Ürdün pasaportu aldıktan sonra hac ve umre görevlerini yerine getirmek için Arabistan'a giriş yapabiliyorlardı.

1 MİLYON MÜSLÜMAN'IN HACCA GİTMESİNİ ENGELLİYORDU

Ürdün Hac Komitesi Başkanı Salim Shalata, Arabistan hükümetinin Kasım ayında aldığı karar doğrultusundan bundan sonra hacı adaylarının ve umre yapmak isteyenlerin geçici Ürdün pasaportlarını kabul etmeme kararı aldığını söyledi. Salim Salah, Batı Kudüs, Gazze Şeridi ve Batı kanadında bulunan yaklaşık bir milyon Müslüman'ın hacca gitmesinin engellendiğini söyledi.

ÜRDÜN, ARABİSTAN'LA İLETİŞİME GEÇTİ

Ürdün İslami ilişkiler ve kutsal yerler bakanlığı ise bir milyon Müslüman'ın hac yapmasına engel olan kararın kaldırılması için Arabistanlı yetkililer ile iletişime geçtiklerini ama şuana kadar herhangi bir çözüm bulunamadığını söyledi.

ÜRDÜN-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Ürdünlü bazı yetkililer, İsrail'in Arabistan'ı açık bir şekilde eleştirmediğini ve Suudi yetkililerin Ürdün pasaportu kullanan İsrail vatandaşlarının, iki ülke arasında günden güne büyüyen diplomatik büyümeden dolayı, bundan sonra kendi pasaportları ile ülkeye giriş yapma ihtimalini incelemek için böyle bir aldıklarını düşündüklerini söyledi.