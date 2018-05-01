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1 Mayıs'ta trafik yüzde 2

İstanbul trafiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde boş kaldı, trafik yoğunluğu ise yüzde 2 oldu.

1 Mayıs'ta trafik yüzde 2

İstanbul trafiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde boş kaldı, trafik yoğunluğu ise yüzde 2 oldu.

01 Mayıs 2018 Salı 09:10
1 Mayıs'ta trafik yüzde 2
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması hafta içi sabah saatlerinde yoğun olan İstanbul trafiğini de rahatlattı. Trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 2 olarak görülürken, metrobüs durakları ve birçok toplu taşıma aracında da aynı sakinlik yaşandı. E-5 Yenibosna ve Şirinevler mevkiinde Avcılar ve Topkapı istikametinde de trafiğin boş olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Trafiği1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü
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