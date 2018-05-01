1 Mayıs sessizliği

Her gün insanların akınına uğrayan İstiklal Caddesi polislere kaldı. Polisler, Caddede yaşayan vatandaşları kimlik kontrolü ve üst araması yaparak içeriye aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle nedeniyle İstanbul’da bir çok nokta yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binlerce polisin görev aldığı İstanbul’da İstiklal Caddesi ’ne çıkan yollar alınan önlemler kapsamında bariyerlerle çevrildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.