'1 kilo ucuz etin 250 gramı yağ'

YARDIMCI, "Etin kilosu 30 liraya değil 38 liraya denk geliyor. Katma Değer Vergisi (KDV) almasınlar biz de 38-40 liradan et satabiliriz" dedi. Osman Yardımcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın halka ucuz et yedirmeyi ilke edindiğini, kasaplar olarak da bunu desteklediklerini söyledi. Buna yönelik ithal edilen etin kilosunun 30 liradan yarımşar kiloluk paketler halinde satıldığını hatırlatan Yardımcı, bu 1 kilo etin 200 gramının yağ olduğunu, bunun paketin üstündeki yazıdan anlaşıldığını kaydetti. Yardımcı, "Bir kilo etten 200 gramı düşersek 800 gram eder. Yarımşar kilo olduğu için iki ayrı paketin darasını 25'er gram olarak düşersek et 750 grama denk gelir" diye konuştu.

'BESİCİLERİ DE TEHDİT EDİYOR'

İthal etin besicilik yapanları da tehdit ettiğini ileri süren Osman Yardımcı, besicilerin işi bırakması durumunda onları geri döndürmenin çok zor olduğunu vurguladı. Yardımcı, "Bakan Bey de haklı, vatandaş ucuz et yesin. Bakan Bey üreticiye, çiftçiye destek verdi, biz kasaplara hiçbir şey vermedi. Kasapların KDV'sini kaldırsın, dışarıyla biz de rekabet edelim. KDV'yi kaldırsın vatandaşımıza eti, hem de yağsız olanı 38 liraya verelim" ifadelerini kullandı.

'UCUZ ET SAKATATI TEHLİKEYE SOKTU'

Yardımcı, ithal ucuz etin sakatatı da tehlikeye soktuğunu belirtti. Kış aylarında sakatatın çok önemli olduğunu dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu: "Dışardan canlı hayvan getirip burada kesilirse derisi de sakatatı da bize kalır. Biz dışardan eti getirdiğimizde hem derici zarar ediyor hem sakatat bulma sıkıntısı baş gösteriyor. Kesim az olduğu için elimizdeki sakatatların da fiyatı artıyor. Ciğer ile etin arasında en azından 10 lira fark olması gerekiyor. Şimdi ciğerin fiyatı neredeyse ete yaklaştı, 35 lira dolayında satılıyor. Yarın bu kelleye de yansıyacak. Sakatatçılar son günlerde bizi sık sık mal yokluğundan dolayı arıyor."