1 aylık parfüm parası, asgari ücretlinin 7 aylık kazancına bedel

GİTTİĞİ her ülkeden yüklü miktarda alışveriş yapan Burcu Ermersoy, en çok kozmetik ürünlerine ve parfüme para harcadığını söyledi. Esmersoy'un aylık parfüm harcamasının 10 bin TL'yi bulduğu dönemler olmuş.
ASGARİ ÜCRETLİNİN 7 AYLIK MAAŞI
Bir asgari ücretlinin bugünkü maaşı tam bin 400 TL. Ufak bir hesap yapıldığında asgari ücretle çalışan bir kişinin 7 aylık maaşı, Burcu Esmersoy'un 1 aylık parfüm masrafına bedel olduğu anlaşılıyo
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