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1 aylık parfüm parası, asgari ücretlinin 7 aylık kazancına bedel

Burcu Esmersoy, 1 aylık parfüm masrafının 10 bin TL olduğunu söyledi. Esmersoy'un 1 aylık parfümü asgari ücretlinin 7 aylık maaşına bedel

1 aylık parfüm parası, asgari ücretlinin 7 aylık kazancına bedel

Burcu Esmersoy, 1 aylık parfüm masrafının 10 bin TL olduğunu söyledi. Esmersoy'un 1 aylık parfümü asgari ücretlinin 7 aylık maaşına bedel

05 Kasım 2017 Pazar 10:01
1 aylık parfüm parası, asgari ücretlinin 7 aylık kazancına bedel
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GİTTİĞİ her ülkeden yüklü miktarda alışveriş yapan Burcu Ermersoy, en çok kozmetik ürünlerine ve parfüme para harcadığını söyledi. Esmersoy'un aylık parfüm harcamasının 10 bin TL'yi bulduğu dönemler olmuş.

ASGARİ ÜCRETLİNİN 7 AYLIK MAAŞI

Bir asgari ücretlinin bugünkü maaşı tam bin 400 TL. Ufak bir hesap yapıldığında asgari ücretle çalışan bir kişinin 7 aylık maaşı,  Burcu Esmersoy'un 1 aylık parfüm masrafına bedel olduğu anlaşılıyo

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Anahtar Kelimeler:
Burcu EsmersoyParfümAsgari ücret
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