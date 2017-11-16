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1 asırlık rüyayı gerçekleştirmek, Erdoğan'a nasip oldu

Çankırı'nın Korgun ilçesi Ildızım köyü sakinleri, 1899 yılında 2. Abdulhamid'den talep ettikleri içme suyu ve sulama barajına 118 yıl sonra kavuştu

1 asırlık rüyayı gerçekleştirmek, Erdoğan'a nasip oldu

Çankırı'nın Korgun ilçesi Ildızım köyü sakinleri, 1899 yılında 2. Abdulhamid'den talep ettikleri içme suyu ve sulama barajına 118 yıl sonra kavuştu

16 Kasım 2017 Perşembe 14:17
1 asırlık rüyayı gerçekleştirmek, Erdoğan'a nasip oldu
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ÇANKIRI'NIN Korgun ilçesi Ildızım köyü sakinlerinin 1899 yılında Sultan 2. Abdulhamid'e verdikleri dilekçeyle talep ettikleri içme suyu ve sulama barajı, 118 yıl sonra yapıldı.

2. ABDÜLHAMİD'E MEKTUP YAZDILAR

Ildızım köyü sakinleri, yaşadıkları su sorununun çözülmesi için 1899'da 2. Abdulhamid'e dilekçe yazdı.

Dilekçede "Çankırı'nın Ildızım köyünde tatlı su bulunmaması sebebiyle yağmur ve kar sularını biriktirerek ihtiyacımızı gideriyoruz. Suların toplandığı boğazın önünde bir bent olmadığından biriken sular akıp gitmektedir. Buraya bir bent inşası için yetersiz kalan paranın padişah tarafından karşılanmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ASRILIK RÜYA

Bugüne kadar çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen baraj yatırımına, dilekçenin üzerinden 116 yıl geçmesinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığınca başlandı. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın ardından tamamlanan Ildızım (Demirçevre) Barajı, köylülerin hizmetine sunuldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 5. Bölge Müdürü  Mahmut Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlık rüyayı gerçekleştirerek  Korgun'daki 2 bin 930 dekar araziyi suyla buluşturduklarını söyledi.

"ÜLKE EKONOMİSİNE 2 MİLYON TL KATKI SAĞLAYACAK"

Köylülerin 118 yıl önceki isteklerini yerine getirdiklerine işaret eden Dündar, "DSİ camiası olarak Sultan 2. Abdulhamid Han'dan istenilen  Çankırı  Korgun Ildızım Barajı'nı tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Temelden 39 metre yüksekliğinde, 205 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip projeyle, ülke ekonomisine 2 milyon lira katkı sağlanacak." dedi.

Dündar, projenin hayata geçirilmesine destek veren Orman ve Su İşleri Bakanı  Veysel Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Murat Acu'ya teşekkür ederek, barajın  Çankırı ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

"UZUN YILLAR BEKLEDİK"

Ildızım Köyü Muhtarı  Mehmet Halil Türkyılmaz da baraja kavuştukları için mutlu olduklarını, köylülerin bunu uzun yıllar beklediğini dile getirdi.

Bugüne kadar hem içme suyu hem de arazilerini sulama konusunda sorun yaşadıklarını anlatan Türkyılmaz, "Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanımız  Veysel Eroğlu'na köylüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yazın 3 ay su içemiyorduk, içme suyumuz yetmiyordu. Ama gölet sayesinde inşallah içme suyuna, arazi sulamasına kavuştuk." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AbdülhamidErdoğan
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