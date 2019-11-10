09.05’de polis helikopteri de durdu

SAAT 09:05 olduğunda sirenler çalmaya başladı. olmabahçe’ye gelenlerin birçoğu o an bahçedeydi. Saray açıklarında toplanan tekneler de sirenler çalarak Büyük Önderi andı. O sırada Saray üzerinde güvenlik uçuşu yapan Polis helikopteri de saat 09.05’e gösterdiğinde düz uçuşu bırakıp sabit uçuşa geçti. Polis helikopteri 1 dakika boyunca sabit uçarak Ata’ya saygısı farklı bir şekilde gösterdi.