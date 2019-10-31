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Gladbeck-Alanya arasında köprü oluyorlar
HABER
31.10.2019, 11:34
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#Cemaat
#Süha Tarık
#Mustafa Köse
#Hüseyin Sinanoğlu
#dere
#cinsel ilişki
#murat can
#kadına yönelik şiddet
#Öldürdü
#cafer uyar
#boğulma
#Burç
#dava
#Osman Ayık
#borsa istanbul
#Kavga
#ATV
#son dakika
#Diyarbakır
#Alanya Gazeteciler Cemiyeti
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