Tünel yapısı

Eskiden Kızılkule’nin önünde, kalenin deniz kapısı olarak hizmet gören ve Eğri Kule olarak adlandırılan bir küçük kule mevcuttu

Tünel yapısı
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ESKİDEN Kızılkule’nin önünde, kalenin deniz kapısı olarak hizmet gören ve Eğri Kule olarak adlandırılan bir küçük kule mevcuttu. Kalıntısı halen görülebilen kule, bir tünel vasıtasıyla Kızılkule’ye bağlanıyordu. Kızılkule’nin kuzeyinde denize kadar inen bir gömlek/dış duvar yıkılmış, önüne rıhtım yapılmıştır. İncelemelere göre Selçuklu gemilerinin yiyecek, su, asker ve silah gibi ihtiyaçları buradan temin ediliyordu. Osmanlının son dönemlerinde liman yapımıyla ilgili çizilen projede, tünel üzerinde su kaynağı tabiri bulunmaktadır. Tünel’in bir kısmı yol geçirilmek amacıyla yıkılmıştır. Tünelden gemilere bağlantı güvenlik amacıyla portatif bir köprü veya merdivenle sağlanmıştır. Yıkılan kulenin Kızılkule ve tersane arkasına.


 

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