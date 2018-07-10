TOPHANE mahallesi, geleneksel sokak dokusu ve son zamanlarda restorasyonu artan geleneksel Alanya evleri ile büyüleyici bir özelliğe sahiptir. Oldukça eğimli bir arazide kurulmuş olan evlerin tümü denize bakmaktadır. Doğal su kaynağının bulunmaması nedeniyle her evin kendine ait bir su sarnıcı vardır. 1600’lü yıllarda, Evliya Çelebi burada ulaşımın katırlarla sağlandığını; Martin Leake ise, 1810 yılında, evlerin büyük bir ustalıkla yapılmış olması kendisini çok şaşırttığını, Alanya’da evlerin arka arkaya teras şeklinde yükseldiğini, bu yüksekliğin o kadar dik olmasından dolayı karşıdan bakıldığında sanki düz bir duvara evlerin üst üste yapılmış gibi göründüğünü, aynı sırada bulunan bir kısım evin düz çatılarının, bir üstteki evler için kapı önü ve küçük sokak vazifesi gördüğünü yazmıştır.

Eski geleneksel Alanya evlerinin ve 13yy.yapısı mescit, Andızlı ve Tahta Minareli Cami, Hagios Constantinous ve Mikail Archangelos kiliselerinin yanı sıra restorasyonundan sonra bir butik otele dönüştürülen eski bir balıkçı evi, Alanya’ya özgü su kabağı el sanatları atölyesi, güler yüzlü insanları ve deniz manzarası ile size günlük Alanya yaşantısından bir kesit sunan Tophane mahallesinde; Alanya Kalesi’ne has endemik bitki ve kelebek türlerini de görebilirsiniz.