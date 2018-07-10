KESME taşla yapılan Tophane; limanı ve tersaneyi güney batıdan korumaktadır. 19 metre yükseklikte olan 2 katlı Tophane, tonozlu bir dehliz vasıtasıyla esas sura bağlanmaktadır. Alt katında, deniz tarafında, denize ve karaya açılan birer penceresi bulunan 2 adet yüksek tavanlı oda mevcuttur. Odaların önünde sağında ve solunda birer penceresi bulunan ve halk arasında “şeytan deliği” denilen uzun bir dehlizden dağ tarafındaki antreye çıkılır. Kulenin ikinci katına iki tarafında üçer oda bulunan bir koridorla geçilir. Bu katı üç tarafından kapıları kemerli dörder oda sarar. Bütün odaların ve bölmelerin içleri ve kapı kemerleri tuğla ile yapılmıştır. Bu katın solunda nöbetçi ve muhafızların su ihtiyacını karşılayan bir sarnıç mevcuttur.