I.Alaaddin Keykubat döneminde yaptırtılan liman surları; Kızılkule, Tersane ve Tophane anıtsal yapılarıyla birlikte Alanya Kalesi liman bölgesinin deniz yönündeki görkemli profilini oluşturmaktadır. Bir liman-kent olarak antik çağlardan itibaren ve özellikle de Ortaçağda en parlak dönemini yaşayan Alanya; doğu Akdeniz havzasının işlek limanları arasında sayılıyor ve Mısır, Ceneviz ve Venedikli tacirleri ağırlıyordu. Alanya Kalesi‘nin çeşitli yapı duvarlarında görülebilen farklı dönemlere ait yüzlerce gemi graffitisi; Alanya’nın denizle olan bağlantısının sessiz tanıklığını yapmaktadır.