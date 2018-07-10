Girne çeşme ve kazı alanı

13. yüzyıl Selçuklu yapısı olan çeşme sur dışında bulunan bir kaynaktan beslenmektedir. Arkasında suyu biriktirmek için tuğladan yapılmış bir haznesi vardır. Su; pişmiş toprak künkler vasıtasıyla kaynaktan hem bu çeşmeye hem de tarihi hamamın sarnıcına gelmektedir. Çeşmenin alınlığında başka yerden getirilmiş bir Selçuklu kitabesi vardır. Kale halkının gerektiğinde su ihtiyacını bu çeşmeden karşıladığı bilinmektedir.

Restorasyon çalışmaları sırasında erken Roma dönemine ait bir onur yazıtı bulunmuştur. Girene Çeşmesi’nin yanındaki arsada gerçekleştirilen kazılar sonucunda Tophane Mahallesine çıkan yaya yolundan çeşmeye doğru inen 7 basamaklı bir merdiven ile bir yapıya ait güney ve doğu duvarlarının kısmen korunmuş olan bir mekân açığa çıkartılmıştır.