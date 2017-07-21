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Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi yaz günlerinde serinletiyor

Anadolu Yakası’nın yepyeni bir yaşam alanı olan Emaar Square Mall moda, gastronomi ve alışverişin yanı sıra eğlence alanında da tüm Türkiye’nin odak noktası olmaya hazırlanıyor. 200’e yakın türle, 20 binden fazla canlıya ev sahipliği yapan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi yazın sıcak günlerinde alternatif arayan misafirlerini bekliyor

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi yaz günlerinde serinletiyor

Anadolu Yakası’nın yepyeni bir yaşam alanı olan Emaar Square Mall moda, gastronomi ve alışverişin yanı sıra eğlence alanında da tüm Türkiye’nin odak noktası olmaya hazırlanıyor. 200’e yakın türle, 20 binden fazla canlıya ev sahipliği yapan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi yazın sıcak günlerinde alternatif arayan misafirlerini bekliyor

21 Temmuz 2017 Cuma 13:49
Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi yaz günlerinde serinletiyor
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ÇOCUKLARA su altı dünyasını eğlenceli bir şekilde öğretme amacıyla Emaar Square Mall’da yerini alan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, İstanbul’a eğlenceli bir soluk getirdi. Anadolu Yakası’nın ilk akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi, Çamlıca’nın yeni gözdesi Emaar Square’in içerisinde ziyaretçilerini bekliyor. Kayalık Kıyılar, Ana Tank, Deniz Anası Galerisi, Jungle, Nehirler, Penguen Adası, Timsah Krallığı adı verilen 7 bölümden oluşan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, Türkiye’de bulunmayan Manta Vatozları, Su Samurları ve Su Fareleri’nin yanı sıra, İstanbul’a ilk kez gelen Güney Amerikalı Humboldt Penguenleri’ne ev sahipliği yapıyor. 200’e yakın türle, 20 binden fazla canlının bulunduğu Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nin en dikkat çeken konukları ise Avusturalya’dan gelen 5 metre uzunluğundaki erkek ve 3 metre uzunluğundaki dişi timsahlar. 48 akvaryum tankından oluşan Emaar Akvaryum’da çocuklar ekoloji ve okyanus hayatının sürdürülebilirliğiyle ilgili bilgi alırken, 270 derece görüş imkânı olan akrilik tünelde gezip denizdeki mucizevi yaşamı ve birçok deniz canlısını görme fırsatını yakalıyorlar. Ayrıca dev timsahlar ve vatozlar çocuklara bu macerada eşlik ediyor.Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’ne gelen ziyaretçiler ayrıca gün içinde canlı besleme seanslarına katılarak uzmanların dev timsah, su faresi, penguenler, su samurları, vatozlar ve diğer canlıları beslemelerine tanık olurken, ziyaretçi rehberlerinden de bilgiler alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emaar AkvaryumSualtı Hayvanat BahçesiEmaar Square Mall
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