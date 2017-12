'Ekonomi kadınların elinde'

PROF. Dr. Firdevs Hanım, Başkurdistan Kültür Merkez Müdürü. Rehberimiz Aslan, önceden haber verip, randevu almış. Bizi, gülerek kültür sarayının önünde merdivenlerde bekliyordu. Böyle neşeli, cana yakın bir yönetici hiç görmemiştim. Hepimizi çok samimi bir şekilde adeta sarılarak, güzel Başkurt Türkçesi ile “Türkiyem’den hoş geldiniz” diyerek karşıladı. Oradaki bu kucaklama, Türk ve Başkurt kavimlerinin, bu iki milletin kökünün ve kültür kotlarının bir olduğunu sergiliyordu.

İçeri davet ederek önümüzde yürüyerek toplantı salonuna geçtik. Belki bir saati geçerek karşılıklı sohbet ettik. O bizi, biz de onun Başkurt Türkçesini çok iyi anlıyorduk. Millî konulardan, Türk kavimlerinin ve özelde Başkurt Türklerinin kültür birliğinden söz edildi. Başkurdistan ve Başkurtça hakkında geniş bilgiler edindik

En çok sorulan sorulardan birisi, Türk devletlerinin Latin alfabesini ortak olarak kullanması meselesi idi. Bu işin biraz siyaset yüzünden olumsuzlaştığını belirtti. Bütün Rusya’da Kiril alfabesi kullanılıyordu. Biz Türklere, kitaplar, gazeteler, sokaklar, haritalar, tabelalar tamamen kapalıydı. Yanımda götürdüğüm Alâiye dergimden bir tanesini verince sevindi. Alanya’ya ve kültür toplantımıza davet ettim.

Başkurt Türkleri ile yaptığımız konuşmalarda Başkurtçayı çoğunluk anlıyorduk. Birkaç gün daha dursak Başkurtçayı sökecek ve konuşacaktık. O sırada salonda, Türkçe dillerin fonetiği ve ses kaynağı üzerine bir ders verdi. Şekillerle ve örneklerle bütün dünyadaki Türklerin ses yapısının diğer insanların ses yapısından ve çıkağından farklı olduğunu ispatlıyordu. Böylece nerede bir Türk varsa konuşmasından, ses yapısının oluşumundan anlaşılır. Bütün Türklerin Türkçe’de kullandığı kelimelerin ses yapısının aynı olduğu tezini savundu. Bilimsel olarak araştırılması gerektiğini, bir Türkçe öğretmeni olarak çok ilginç bulduğumu söylemeliyim. Teşekkür ederek Firdevs hocamızdan ayrıldık.

BAŞKURT MİLLİ MÜZESİNDEYİZ

Başkurdistan millî müzesi, hepimizi ta eski ve ilk Türk alfabesine, Göktürk yazıtlarına ve yaşantılarına götürmeye yetti. Alfabe sorunu her yerde karşımızdaydı. Medeniyetlerin ana kaynağı yazı ve alfabedir. Her alfabe değişiminde o toplumun gelişmesi de sekteye uğrar. Bizim Türk medeniyeti, Göktürk, Uygur, Kutluk devletleriyle önemli bir gelişme kaydetmişti. İslâmiyet’i kabul etmemizle birlikte Arap alfabesine geçilmiş, uygarlık trendimiz duraklamıştır. Arap kültürünün etki alanına girmiştir.

Alfabe maceramız, medeniyet ve kültür hayatımızda kopukluklar yaratmış, belki de gelişmemizi engellemiştir. Şimdi gezdiğimiz Türk ve Türkçe soylu ülkelerde, kullanılan Kiril alfabesi, adeta Türk kültürlerinin önünde bir perde oluşturmaktadır. İdil-Ural Türk ve Türkçe bölgesini gezdikçe, Türk izlerinin Kiril alfabesi ile adeta örtüldüğü görülmektedir. Bu gezi, bizim önceki tarihî bilgi ve kanaatlerimizi de değişiyordu.

Benim şimdiye kadar okuduğum Orta Asya Türklük tarihi ile ilgili bilgi ve düşüncelerim değişmeye başlamıştı, yeni bilgiler daha sağlam ve yere basar nitelikteydi. Belki de bizim, Hazar ve Karadeniz’in kuzeyindeki İdil-Ural bölgesinde yaşayan Türkleri ve Türkçe tarihini fazla bilmediğimizden, okumadığımızdan olsa gerek.

Müzeyi gezerken Ufa’nın bir kale şehri olarak kurulduğunu anlıyoruz. Ruslar, kale içine kiliseler, kışlalar yapmışlar, asker beslemişler. Başkurtlar kaleyi birkaç kez yıkmış, Ruslar tamir etmişler.

Başkurt Millî Müzesinde, duvara ağaç kütükleri bir şekilde raptedilmiş üzerine oyulmuş tamgaları gördüm. İşte Göktürk alfabesi harfleri deyiverdim. Harfler belki de ilk şekli veya Başkurtlarca biraz değiştirilmiş şekliydi. Hemen yanımdaki rehberimiz Aslan’a bile sormaya gerek görmedim. Başkurt Türkçesinde tamga denen damgalar, daha dikkat çekiciydi. Her damganın bir aidiyeti ve anlamı vardı. En önemlisi, Türk’ün yazılı tarihi ve kültürü açısından Altın Elbiseli Adam’a kadar götürüyordu.

Bu tamgalar, belki Türk totemleriyle de ilgili olan Runik de denen Türklere ait Göktürk Alfabesinin ilk örnekleriydi. Orta Asya’daki Türk kültürünün ve alfabesinin, medeniyetinin asırlarca batıya doğru etkileyerek ve etkilenerek taşındığını görüyoruz Müzedeki tarihi belgelerde, Türklere ait Göktürk (runik) alfabesinin 18. asra kadar Çuvaş Türkleri tarafından kullanıldığını biliyoruz. Özellikle Hazar Bölgesinde, güzel Türkçemizin varyantları konuşuluyor.

Açıkçası gezimizin ana amacında, Türk dünyası, Türklük, Türkçecilik ve ortak kültür merakı vardı. Tarihimizi ve geçirdiğimiz serüvenleri, yerinde görmek ayrı bir heyecan verecekti. İdil-Ural Bölgesindeki Türkçe konuşan üç Türk devletinin geldilerini, orta Asya ile bağlantılarını tespit etme için biraz tarihe dönelim.

Bildiğimiz gibi, MS. 552 yılında Orta-Asya’da Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti Göktürk devletiydi. Japon denizinden (Mançurya’dan) Hazar denizine kadar uzanan Göktürk Devleti. 659 yılına kadar yaşayabilmişti. Kültigin Yazıtları’nda kullanılan çok işlek bir Göktürk alfabesi vardı. Yeni yapılan kazılarda bulunan “Altın Elbiseli Adam Heykeli ve Göktürk Alfabesi ile yazılmış tabak” Türk yazılı tarihini günümüzden 2500 yıl öncesine götürmüştür. 659 yılında yıkılan Göktürk Devleti yerinde 745 yılında yıkılan Kutluk Türk Devleti ve sonraları da Uygurlar Devleti yaşamıştı.

Özellikle, bu üç devlet döneminde, Göktürk alfabesinin kullanıldığını, ortak bir Türkçe, tarih, ortak bir kültür ve şehirleşme uygarlığı geliştiğini görüyoruz. Oluşan bu Türk uygarlığını batıya doğru göçerken yanlarında taşımışlar, geliştirmişler ve batıda yerleştikleri yerlerde uygulamışlardır. Türk kavimleri iki koldan batıya doğru göçmüşlerdir.

Ağırlıklı olarak Gök Tanrı ve Şamanizm inançlarına sahip olan Türk kavimlerinin bir bölümü, Aral Gölü ve Hazar Denizi’nin güneyine doğru göçerek Horasan ve İran üzerinden geçerken Müslümanlığı kabul etmişler ve Anadolu’yu vatan tutmuşlar. Hoş geldin Türkiye.

Orta Asya Türk kavimlerinin bir kısmı da, eski inançlarını koruyarak ve Aral Gölü ile Hazar Denizi’nin kuzeyine doğru göçerek İdil-Ural bölgesinde Kıpçaklar, Suvarlar ve Bulgarlar adıyla yurtlarını tutmuşlar. Sonra da burada Büyük Altın Ordu Devleti doğmuştu. Şimdi bu topraklarda Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan, Tataristan ve Çuvaşistan Özerk Cumhuriyetleri var. İşte bizim gezimiz de İdil-Ural bölgesinde yaşayan Türk kavimlerine yönelik olacaktır. Türk birliğinin en önemli ölçüsü Türkçe’dir. Ana dili Türkçe olanlar, Türkoğlu Türk’tür.

RUSYA MÜSLÜMANLARININ DİNÎ İDARESİ

1928 yılında, Rusya Müslümanları Din Birliğine bağlı 14.500 cami, sürgüne gönderilmiş 60.000 din adamı. Bunların birçoğu ölmüş. Sadece Başkurdistan da 2.000’den fazla molla yok edilmiş.

Türk birliğini, kalıcı yapan, perçinleyen en önemli unsurlardan birisi de din faktörüdür. Özellikle, İslâmiyet’e giren Türkler, asimilasyona karşı Türklüğünü daha iyi korumuşlardır. Caminin ve Müslümanlığın Türkiye’de çok tenkite uğrasa bile, Türkiye dışında cami simgesinin çok özlenir olduğu ve cami yapımının hızlandığı görülmektedir. O yüzden buralarda, gözlerimiz hep cami aramıştır. Her gördüğümüz cami, Türklük modumuzu sevindirmektedir.

Komünizm idaresinde birçok cami yıkılmış, kapatılmış, yakılmış ise de Başkurdistan ve Tataristan’da cami tamiri, ihyası ve yenisinin yapıldığını görüyoruz. Türkiye, yardımcı olmakta, teşvik etmektedir. Ufa, Merkez Müftülüğüne vardıysak da mesai dışı ve kapalı olduğu için müftü ile görüşemedik. Ancak gezi başkanımız Kadir Bey, yazmış olduğu kendi kitabından güzel bir özet yaptı. “

“Başkurtlar, Başkurdistan bölgesine, çok gecikerek ve yavaş yavaş 10.yy. başlarında gelebildi. Altınordu zamanında tamamlandı. Daha sonraları 17. asırda Hıristiyanlık yayılmaya başladı. Ruslar, Başkurtları zorla Hıristiyan yapmaya çalıştılarsa da fazla etkili olamamış. Hıristiyan olanların çoğu da tekrar Müslümanlığa dönmüşler. Ancak %3 civarında Hıristiyan olarak kalan Başkurtlar’a Nogaybekler deniyormuş.

Çariçe II. Katarina zamanında, İslâmiyet üzerindeki baskılar azalmış ve 1788 yılında Ufa’da Rusya Müslümanları Dini Merkezi kurulmuş. Başına da bir müftü atanmış. Ne var ki, 1917 Ekim Devrimi’nden sonra din adamlarının kara günleri başlamıştır. Cami ve kiliselerin çoğu kapatılmış, inanışlara afyon (yaramaz, uyuşturucu) gözüyle bakılıyor olmuş.

II. Dünya Savaşı sırasında, yeniden kilise ve camiler açılmaya başlamış. Sovyetlerin dinî merkezi, yeniden düzenlenmiş. Sovyetler 1991 yılında dağıldıktan sonra bir kanunla bütün din ve inançlara özgürlük getirilerek kilise ve camiler ibadete açılmıştır. 1989 yılında Rusya Müslümanları Merkez Müftülüğünün 200. Yıl dönümü kutlanmış. Müftüler şimdi seçimle geliyor. Önceleri tek dini merkez Ufa’da iken şimdi Kazan, Moskova ve Kafkasya’da da birer merkez açılmıştır. Rusya Federasyonu’nda yaşayan 20.000 civarındaki Müslüman yaşamaktadır. Semavi dinler arasında kurulmuş bulunan “Şura Meclisi” varmış. Herangi bir sorun olursa, Şura Meclisi konuyu çözüyormuş.

O günkü gezimizin sonu gelmişti. Kadir Bey, “108 Çaydanlık” turistik tesislerine götüreyim. Orada bir kere çay içen cennete giriyormuş.” dedi. Akidil Nehri’nin kenarında yüksekçe bir tepenin başında. Nehre hâkim bu tepede, tepenin merkezinde mutfak teşkilatı, çevresinde de nehir manzaralarına hâkim oturma yerleri, yemek, çay, pasta bölümü düzenlenmiş. Aynı tepede çok kısa mesafeleri olan iki tane kışları kayak yapmak için teleferikler yapılmış.

108 Çay Tepesi ve arkada Ufa şehrinden bir görünüş.

Yeryüzü Cenneti 108 Çaydanlık Tepesi’nden Akidil Nehri’ni süsleyen bir manzara.

İnsanı şair yapacak, cennet örneği bu manzarayı görünce, dayanamayıp akşam yemeğini burada yemeye karar verdik. Ben şaşlık kebabı, yanında da Başkurt vine siparişi vermiştim. Akidil’de yüzen gemiler, karşısında Ufa şehri ve daça manzaraları neşemizi bir daha artırmıştı. Çevremizi cıvıl cıvıl, bakımlı, çoğunluk güzel kadınlar doldurmuştu. Ne yazık ki otele gitme zamanı da gelip çatmıştı.

ERTESİ GÜN CUMA: YİNE UFA

Otelimizi anlatmaya gerek yok. Bildiğimiz gibi her yerde olan bir konaklama tesisi. Oteller, zaten ahım şahım değil, idare eder. Türkiye turizmindeki 5 yıldızlı otelleri aramak hayal olurdu. Ülke, yıllarca devletçi SSCB komünizm idaresinde kalmış, bizken geri sayılır. İnsanlar üzerinde bu rejimin etkileri hemen kalkmamış. Toplum bizdeki gibi hareketli değil, hayat durgun, toplum sakin, ekonomiye kadınlar hâkim. Türkiye’de toplum, genç, hareketli. Aynı zamanda liberal, dışarıya açık ve birden zengin olmak istiyor. Bütün işlerde kadınlar çalışıyor, erkekler ortalıkta görünmüyor. Şehrin imarı, caddeler düzenli, ağaçlı, çiçekli, yeşil alanlar çoğunlukta ve bakımlı. Ancak, bizlerin alışık olmadığı bir durum var tuvaletler. Bu ülkelerde tuvalet ahım şahım değil, idare eder. Yalnız klozetlerinde temizlik (taharet) musluğu yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, şaşıp kalıyoruz.

Rehberimiz Ruslan’a bunu anlatıyoruz ve Müslüman bir ülkede bu temizlik işi sakat değil mi? O da gülüyor, yaşadığı bir olayı anlatıyor: “Arkadaşım İlnur, Ufa şehir merkezindeki Türk Yurduna gelmişti. Başkurdistan WC’lerinde temizlik (taharet) tuvalet musluğu yok. Arkadaşım WC’ye girmiş. İşini görmüş, yanında kâğıt da yok. Bana bağırmaya başladı:

Ruslan kâğıt getir!

Ben cevap veriyorum:

-Kâğıda gerek yok, yan tarafta musluk var.

- Ama abi, o demir, çok sert!..”

*BAŞKURT URAL BATUR DESTANI:

Başkurdistan’ın 3. Harikası olarak Ural Batur destanı kabul edilirmiş. Ural Batur, mitolojik ve efsanevi bir halk kahramanıdır. Tahminen 1000 yıldır, Başkurt Türkleri arasında okunan Ural Batur destanının en ilginç yanı, Ural Batur’un bütün insanlık için ölümle savaşmasıdır. Özellikle, ölümü ortadan kaldıran Ab-ı Hayat denen suyu bulmasına rağmen, kendisi bir damla bile içmeden tamamını Ural Dağları üzerine serpmesi çok etkileyici.

Diğer taraftan, Başkurt Tanrısı Ural Dağları’nı adamış. Bu durum, inanışlarla dağ ilişkisini gösteriyor. Araştırmacılar, Hint, Sümer ve eski Mısır mitolojisindeki olaylardan esintiler olduğunu yazarlar. Diğer Türk destanlarında olduğu gibi, Ural Batur Destanı’nda da dünyanın yaratılışı, doğum, orman, ağaç ilişkileri anlatılır.

DOSTLUK ANITI

Oteldeki kahvaltıdan sonra, Ufa şehir gezisine erken çıktık. Ruslar, Sovyetler Birliğindeki her büyük şehre II. Dünya Savaşını anlatan zafer meydanı ve bu meydan içine zafer anıtı yapmışlar. Bunlardan birisini de Başkurdistan başkenti Ufa şehrine yapmışlar. Burayı gezmeden ve fotoğraflarını çekmeden eksikliğimiz olurdu.

Oradan, Rus-Başkurt halkının dostluğunun 400.yıl dönümü anısına dikilen (1557-1957) Dostluk Anıtı’nı ziyaret ediyoruz. Şehrin mimarisinde çok az yer alan bize göre uzakta görünen yüksek binaları ile Akidil Nehri’nin sularını öperek bütünleşen ağaçlar ve yeşillikler cennetinin oluşturduğu manzara hepimizi büyülemişti. İnsanlar, nehir kıyılarını süsleyen ağaç ormanının arkasındaki tek katlı daça denen yazlıklarda oturuyor, Akidil kıyısında plajlarda güneşleniyorlar. Şehrin iki yakasını birleştiren köprüler altından süzülerek, nazlı nazlı akan Akidil nehri manzarası ile bütünleşen Dostluk Anıtı’nı, fotoğraf makinesinde buluşturuyorum.

Bu dostluk neyin dostluğu idi? 1552 yılında Türk ülke Başkurdistan’ı istila ediyor. Başkurt halkına hoş görünmek isteyen Ruslar, 1552 yılında başlattık Türk ve Türkçe istila hareketini bile bu anıtla yumuşatmak istemişler. İşte Ruslar, 1552 yılından itibaren Türklere karşı başlattıkları düşmanlık ve baskı hareketini hiç yumuşatmamışlardır. Hala Rus egemenliği ve baskısı sürmekte, demokrasi kimsenin aklına bile gelmiyor.

Üzülerek belirtelim ki tarihin derinliklerine daldıkça, Türklük için tatlı günlerin yanında çok acılı günler de vardı. MS. 650 yıllarında itibaren merkezi eski Tataristan olan Altınordu Türk Devleti, 1552 yılında yıkılıyor. Rus Çarı Korkunç İvan, 1551’de, 150.000 askerle Doğuya bir sefer düzenlemiş ve Türk Devletleri’ne karşı, korkunç bir savaş açmıştı. Önce Altınordu İmparatorluğu içindeki Çuvaşistan’ı, sonra Başkurdistan Başkenti Ufa ve bütün Başkurtlar ülkesini (1557 yılında), sonunda da Tataristan Türk ülkesini baştanbaşa yakıp yıkmış ve yok etmiş. İşte muhteşem çevre düzenlemesi içine 1957 yılında dikilen bu Dostluk Anıtı, Korkunç Rus istilasının Başkurt dostluğunu simgeleyen anıtıymış(!).

İşte onun anısına dikilen Dostluk Anıtı, önemli bir anıt olarak görülüyor. Hatta Rus Çarı Korkunç İvan’ın Hıristiyan dünyasının teşvikiyle yaptığı bu savaşlar sonucu Türk devletlerini yıkması, yurtlarını istila etmesi övgüyle anılırmış. Hıristiyanlar: “Biz, ancak yüz yol sonra, 1453 İstanbul’un Fethinin intikamını aldık.” diyorlarmış. O tarihte, 1552 dünyanın nizamına yön veren Muhteşem Kanuni Sultan’ın Türk dünyasına yapılan bu istila hareketlerine sessiz kalması tarihçilerce tenkit edilmektedir. İleride yeri geldikçe bu konuya genişçe değineceğiz.

Başkurt- Rus dostluk anıtında iki güzel kız heykeli de vardı. Sağ tarafına, o sırada Moskova’da okuyan Aydar Bey’in ablasının eltisi Zöhre Muratova’nın rölyefi model olarak işlenmiş. Bu Zöhre Hanım, 2006 yılında ölmüş. Anıtın diğer tarafındaki heykel de bir Rus kızına aitmiş. 33 m yüksekliğindeki anıtın kendisine, kaidesinde 100 adet basamakla çıkıyoruz. Anıtın silueti ve yeşillikler içinde Akidil nehri çok muazzam görünüyordu.

Şehrin içinde aracımızla dolaşırken Lenin parkını uzaktan seyrederek lale Camisine yöneldik. Bu arada Cuma Selâsı veriyordu. Lâle Camisi, 1997 yılında bir Rus semti olan Çernikofka’da yapılmış. Alışılmış cami mimarilerinden çok farklı, iki minaresi ve kubbesiyle tam bir lâle çiçeği şeklindedir. Orman içinde, çevresi çiçeklerle donatılmış bakımlı. Rusya Müslümanları Dinî İdare Başkanı Müftü Talgat Sefa Tacettin, Lâle Camisi yakınlarına bir İslâm Üniversitesi kurmak için çalışıyormuş.

Ufa’da Lâle Camisi

Ufa’da soğuk iklim olduğundan belki, abdest alma ve WC yerleri hep caminin bir iki kat altında. Her tarafta şarıl şarıl su aktığı halde, tuvalette yine temizlik problemi var. WC taharet musluğu konusunu her gördüğümüz yetkiliye anlattık. İnşallah taharet musluğu takarlar. Abdestimizi alarak camiye girdik. Hutbe Başkurtça, Tatarca ve Rusça olarak okundu. Cami ve Cuma namazları Türkiye dışında çok farklı ve büyük bir anlam kazanıyor. Türkiye dışında camiler, Müslümanlığı olduğu kadar Türklüğü de temsil ettiğinden her cami gördüğümde içim titriyor, Türklüğümden gurur duyuyorum ve yere karşı bir daha bağlanıyorum. Ufa’da 6-7 kadar camiyi sayabildik. (DEVAM EDECEK)