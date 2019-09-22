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Sadece 2 bin dolar harcayarak 27 ülke gezdi

Evinden öğrenim gördüğü üniversite yerleşkesine giderken deneyimlediği otostopla yolculuğu yaşam tarzı haline getiren Manisalı Furkan Erdem, bu yöntemle, yaklaşık 9 ayda sadece 2 bin dolar harcayarak 27 ülkeyi ziyaret etti

GEZELİM GÖRELİM 22.09.2019, 11:51
Sadece 2 bin dolar harcayarak 27 ülke gezdi
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MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Furkan  Erdem, hayalindeki dünya turunu otostopla gerçekleştirdi.
 
Yıl başında İzmir'den uçakla Malezya'ya giden Erdem, 7 ay boyunca  aralarında Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Singapur'un da bulunduğu  birçok Güneydoğu Asya ülkesini otostop yaparak gezdi.
Ağustosta Türkiye'ye dönen Erdem, bu kez Manisa'dan otostopla  başladığı seyahatinde Edirne'den Bulgaristan'a geçerek aynı yöntemle Avrupa  turuna çıktı. Romanya, Moldova, Belarus, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerinden  sonra Polonya, Çekya, Almanya ve Hollanda'ya geçen Erdem, yaklaşık 9 ayda 27  ülkeyi otostopla dolaştı.

Erdem, AA muhabirine, üniversite öğrenimi sırasında otostop yapmaya  başladığını, daha sonra yaz tatilinde çalışma ve seyahat programıyla gittiği  ABD'de gerçekleştirdiği birikimle dünya turuna çıkmaya karar verdiğini söyledi.

İçindeki keşfetme tutkusuyla harekete geçtiğini dile getiren Erdem,  "Her zaman farklı kültürler ve fazla ülke görebilmenin peşinden gittim. Yurt  dışında insanları ve farklı kültürleri görüp tanıdıkça beni daha çok içine çekti.  Benim için zevkli bir turdu." dedi.

"HATIR İÇİN BÖCEK YEDİM"

Erdem, benzersiz deneyimler yaşadığı Güneydoğu Asya ülkelerinde  tanıştığı birçok insanın kendisini evlerine davet ettiğini, yemek ısmarlamak  istediğini anlattı.

Çekya'da da otoyolda araç durdurmaya çalışırken polislerin kendisine  ceza yazmak istediğini belirten Erdem, şöyle konuştu:

"Bu sırada bir kadın sürücü durdu ve beni aracına aldı, polislerin de  ceza yazmasını önledi. Kadın daha önce hiçbir Türk ile tanışmamış. Türkiye'den  geldiğimi öğrenince beni evine davet etti, eşi ve çocuklarıyla beraber 2 gün  misafir etti. Asya'da da farklı örnekler oldu. Kamboçya'da beni aracına alan biri  yemek yemeye davet etti ve saklama kabından böcek çıkarıp tadına bakmamı istedi.  Çok ilginçti ama hatır için denemek zorunda kaldım."

SIRADA GÜNEY AMERİKA VAR

Dünya turu sırasında 9 ayda sadece 2 bin dolar harcadığına işaret eden  Erdem, şunları kaydetti:

"Dünyayı gezmek için çok büyük paralara gerek olmadığını gördüm.  Otostopun yanı sıra özellikle Asya'da gönüllülük programları çok ünlü. Örnek  verecek olursam çocuklara İngilizce öğretmek ya da mutfak ve temizlik işlerine  yardım karşılığında kalacak yer ve yemek buldum. Seyahatlerimi bu şekilde ucuza  getirmeye çalıştım."

Otostopla yolculuğun Türkiye'de tehlikeli bir yöntem olarak  değerlendirildiğini dile getiren Erdem, ancak durumun böyle olmadığını savundu.  Erdem, "Bence otostop, karşılıklı güvenin ve iyi niyetin bir simgesi. Ben  durdurduğum sürücüye güveniyorum, o da bana güveniyor. Bu iyi niyet ve güvenin  karşılığında birbirimizi ve kültürlerimizi tanımış oluyoruz." dedi.

Erdem, gelecek dönemde de otostopla Güney Amerika turuna çıkmak  istediğini sözlerine ekledi.

#Manisalı Furkan Erdem
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