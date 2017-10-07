Norveç’in Skarnsundet Köprüsü

YAPIMI 1988 yılında başlayan köprü, 1991 yılında tamamlanmıştı.
200,000,000 Norveç kronuna malolan köprü, 2007 yılında ulusal miras ilan edildi.
1,010 metre açıklığa sahip köprü, 25 yıldır Norveçlilere ve bölgeyi ziyarete gelen turistlere hizmet veriyor.
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