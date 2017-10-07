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Norveç’in Skarnsundet Köprüsü

Norveç'te Mosvik ve Leksvik kasabaları arasında bulunan Skarnsundet Köprüsü, geniş fiyörtlerden olan Trondheim Fyördü'nü ana kara ile birbirine bağlayan önemli bir köprü

Norveç’in Skarnsundet Köprüsü

Norveç'te Mosvik ve Leksvik kasabaları arasında bulunan Skarnsundet Köprüsü, geniş fiyörtlerden olan Trondheim Fyördü'nü ana kara ile birbirine bağlayan önemli bir köprü

07 Ekim 2017 Cumartesi 22:52
Norveç’in Skarnsundet Köprüsü
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YAPIMI 1988 yılında başlayan köprü, 1991 yılında tamamlanmıştı.

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200,000,000 Norveç kronuna malolan köprü, 2007 yılında ulusal miras ilan edildi.

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1,010 metre açıklığa sahip köprü, 25 yıldır Norveçlilere ve bölgeyi ziyarete gelen turistlere hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
NorveçSKARNSUNDET KÖPRÜSÜ
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