İtalya’nın doğal güzelliği

İTALYA'NIN kuzeyinde Avusturya sınırındaki Trentino Alto Adige ‘de yer alan göl, kendine has yeşil rengiyle tanınıyor.
Yakınlarında 5 yıldızlı bir otel ve kayak pistleri de bulunan Milli Park sınırları içerisindeki göl, İtalya’nın önemli turistik noktalarından biri.
Gölde çok sayıda film de çevrilmiş.
Bölge, kampçıların, bisikletseverlerin ve trekkingcilerin rotaları arasında.
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