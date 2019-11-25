Hem dünyayı geziyor hem de para kazanıyor: Bakın nasıl yapıyor

İSTANBUL'DA çalışırken iş seyahatlerine çıkan Kenan Yıldırım, Güneydoğu Asya seyahatine çıkarak beyaz yakalı iş yaşantısına ara veriyor. Yaklaşık 6 ay kadar gezip dolaştığı ve pek çok güzel anılarla döndüğü Güneydoğu Asya seyahati sonrasında da seyahat aşkından vazgeçmeyip bunu farklı boyutlara taşıyor. Gittiği yemek okulları, ortak çalışmalar yaptığı turizm ofisleri ile de bu anlamdaki bilgisini profesyonel boyutlara taşımayı başarıyor.

“Neden beyaz yakalı iş yaşantısına ara verdi?” sorusuna şöyle cevap veriyor; “Uzun soluklu seyahat etmeyi çok istiyordum ancak bunu mevcuttaki iş hayatımla yapamadığımı anlayınca ben de farklı bir boyuta taşımayı uygun buldum. Bilgimi paylaşmayı, bundan bir gelir elde edip aynı zamanda da faydalı olmayı kendime hedef olarak belirledim ama asla iş hayatımı tamamen bırakıp yola çıktım diyemem çünkü böyle bir yaşam pek mümkün değil. Bir şekilde para gelmeli ki yolculuğa çıkabilmeli.”