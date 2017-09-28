Binlerce kilometrelik rotayı belgesel için değerlendirdi

ABD’nin doğu bölgesinde yer alan ve Georgia, Kuzey Karolina, Tennessee, Virginia, New Jersey, New York gibi birçok eyaletten geçen Appalachian Yürüyüş Yolu ayrıntılarıyla görüntülendi.
Doğayla iç içe
Güzergah üzerinde konaklama seçeneklerinin genelde kamp sınırını aşamadığı güzergah içerisinde birçok yabani hayvan bulunuyor. Toplam 3360 km’yi kapsayan yürüyüş yolu aynı zamanda Kuzey Amerika’nın en uzun yürüyüş rotalarından biri olma özelliği taşıyor.
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