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Binlerce kilometrelik rotayı belgesel için değerlendirdi

Kuzey Amerika'da yer alan ve birçok eyaleti kapsayan Appalachian Yürüyüş Yolu bir doğa tutkunu tarafından ayrıntılarıyla görüntüye alındı. Toplam uzunluğu 3360 km olan rota Doğu Amerika'nın yaban hayatının kalbine yolculuk yapmayı sağlıyor

Binlerce kilometrelik rotayı belgesel için değerlendirdi

Kuzey Amerika'da yer alan ve birçok eyaleti kapsayan Appalachian Yürüyüş Yolu bir doğa tutkunu tarafından ayrıntılarıyla görüntüye alındı. Toplam uzunluğu 3360 km olan rota Doğu Amerika'nın yaban hayatının kalbine yolculuk yapmayı sağlıyor

28 Eylül 2017 Perşembe 16:25
Binlerce kilometrelik rotayı belgesel için değerlendirdi
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ABD’nin doğu bölgesinde yer alan ve Georgia, Kuzey Karolina, Tennessee, Virginia, New Jersey, New York gibi birçok eyaletten geçen Appalachian Yürüyüş Yolu ayrıntılarıyla görüntülendi.

Doğayla iç içe

Güzergah üzerinde konaklama seçeneklerinin genelde kamp sınırını aşamadığı güzergah içerisinde birçok yabani hayvan bulunuyor. Toplam 3360 km’yi kapsayan yürüyüş yolu aynı zamanda Kuzey Amerika’nın en uzun yürüyüş rotalarından biri olma özelliği taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Appalachian Yürüyüş Yolu
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