Yürekleri sızlatan haber! Kaldırımda geçen dram dolu hayat

AYDIN'IN Efeler ilçe merkezinde yaşayan 81 Ayten Çam'ın hayatı yürekleri sızlatıyor. 5 tane çocuğu olan yaşlı kadın, evinin kapısının önündeki kaldırımda, sokak hayvanları ile birlikte yaşama mücadelesi veriyor.

YARDIM BEKLİYOR

Mahallesinde bulunan okuldan su ihtiyacını karşıladığını, sokak lambasının verdiği aydınlık sayesinde elektrik ihtiyacının olmadığını belirterek kimseden bir talebinin olmadığını belirten çaresiz kadın, aslında kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

KALDIRIMDA GEÇEN BİR HAYAT

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Enstitü Caddesi üzerindeki 138 numaralı müstakil evinin önündeki kaldırımı mesken edinen 81 yaşındaki Ayten Çam, gündüzleri şehir merkezinde dolaşıp vaktini geçiriyor. Gündüzleri şehirde dolaşarak, geceleri ise karanlıkla birlikte yalnız başına kalan çaresiz kadın birkaç parça kıyafet ve birkaç bidon sudan oluşan eşyaları ile kaldırımda yaşıyor.

YAŞLI KADIN: SIKINTIM YOK

Geceleri soğuğa rağmen kaldırımda yatıp kalkan yaşlı kadın, kendisine miras kalan evini tamir ettiremediği için sokakta yaşamak zorunda kaldığını belirterek bu durumdan da şikayetçi olmadığını söyledi. Görenlerin yüreğini sızlatan yaşam öyküsüne rağmen halinden hiç şikayetçi olmayan çaresiz kadın battaniyesinin oldukça iyi olduğunu ve kaldırımda yatmasına rağmen üşümediğini belirterek, "Para denkleştirip evimi yaptıramadım. Param olur evimi yaptırabilirsem misafir de kabul ederim. Ancak şu anda imkansızlıklar nedeniyle kaldırımda yaşıyorum ama burada yaşamaya da alıştım. Herhangi bir sıkıntım yok" diye konuştu.