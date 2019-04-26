Yunus timleri dünyayı eğitiyor

ŞU anda 66 ilde görev yapan motosikletli polis timlerinin yaygınlaştırılması ve sayılarının artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından Motosikletli Polis Timleri Eğitici Yetiştirme Kursu’na Türkiye’nin değişik illerinden gelen 48 motosikletli polis katıldı.



Eğiticilerin eğitimi usta ellerden

Eğitici adayı kursiyerler, iki hafta boyunca İzmir Selçuk İlçesi Emniyet Müdürü Asayiş Dairesi Başkanı Eğitimcisi Muhittin Murat Yener, Asayiş Daire Başkanlığı Devriye Hizmetleri Şube Müdürü Şehsuvar Mehmet Ünal, Mardin Motosikletli Polis Timleri Amirliği Sefa Aynal, İzmir Motosikletli Polis Memuru Gökşin Belhan ve Antalya Motosiklet Amirliği Teknik Destek Mehmet Ateş Kanber’ den oluşan eğitim kadrosu tarafından teorik ve sürüş eğitimlerine tabi tutuldu. Yeni nesil Yunus Timleri’nin eğiticisi olacak kursiyerler, sırayla dersleri diğer kursiyer arkadaşlarına anlatarak öğretme becerilerini geliştirdi.



Dünyaya yunus timlerini öğretiyoruz

1993 yılında ilk kez İstanbul’da hizmete giren Motosikletli Polis Timleri, başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme potansiyeli taşıyan kişilerin caydırılması, aranan veya şüpheli şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi sonucu halkın sempatisini kazanmış ve amblemlarindeki yunus figüründen dolayı “Yunus timleri” olarak anılmaya başlamıştı. Yunus timlerinin başarılı çalışmaları, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da olumlu tepkiler aldı. Bu ülkelerden Pakistan’da Yunus Timleri, Tükiye’ken giden ekip tarafından eğitilerek oluşturuldu. Başka ülkelerden gelen taleplerin de imkanlar ölçüsünde değerlendirileceği belirtiliyor.