Yumruk yiyen Kılıçdaroğlu: Şehidin namazı kılınamadı, kabul edemiyorum

Şehit cenazesindeki yumruklu saldırıya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bir şehidin namazının kılınamaması kabul edeceğim bir şey değil. İktidar failleri bulsun" dedi.

Yumruk yiyen Kılıçdaroğlu: Şehidin namazı kılınamadı, kabul edemiyorum
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SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şehit cezanesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek için CHP Genel Merkezine geldi. Karamollaoğlu'nu kapıda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi. İkilinin görüşmesi saat 16.00 sularında sona erdi. 

"SON DERECE ÜZGÜNÜM"

Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Dün yaşadığım linç girişiminin bütün boyutlarıyla araştırılması sorgulanması faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi benim en büyük dileğimdir. Partimizin de en büyük dileğidir. Sade sokakta yaşayan vatandaşında en büyük dileğidir. 21. YY. Türkiye'sinde böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm." dedi.

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