Yücel KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turne için Kıbrıs’a giden Alanya Belediye Tiyatrosu ekibini yalnız bırakmazken, gün içerisinde, aralarında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KKTC Başbakanı Tufan Erhürman olmak üzere birçok üst düzey ziyaret gerçekleştirdi. Lefkoşa Hayali Sanat’ın davetlisi olarak 1-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Lefkoşa Sahne Sanatları Festivali’ne katılan Alanya Belediye Tiyatrosu ekibi, Kıbrıslılara 10 gün içinde unutulmaz 5 oyun sahneledi. Başkan Yücel, tiyatro ekibinin, festivalin son akşamında sahnelediği ‘Orhan Veli İle Git Gidebildiğin Yere’ adlı oyunu da yerinde izledi.

AKINCI’YA ÖZEL KEYKUBAT HEYKELİ

Başkan Yücel, Alanya Belediye Tiyatrosu’nun oyununu izlemek için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yücel, ilk ziyaretini KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gerçekleştirdi. Ekibiyle birlikte Cumhurbaşkanı Akıncı’yı makamında ziyaret eden Başkan Yücel, kendisine Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad’ın heykeli ile Alanya muz lifinden işlenmiş tablo hediye etti. Gün içerisinde ziyaretlerine devam eden Başkan Yücel’in ikinci durağı, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ın makamı oldu. KKTC Başbakanı’na Alanya hakkında bilgiler veren Başkan Yücel, ardından KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i makamında ziyaret etti.

EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Yücel ve ekibi daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile bir araya geldi. Başkan Yücel’in son durağı ise Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in makamı oldu. Arter’e misafirperverliği için teşekkür eden Başkan Yücel, kendisine ipek kozasından tablo hediye etti. Başkan Yücel’e temasları sırasında Özel Kalem Müdiresi Zeynep Öçten Çelik, Başkan Danışmanları Baki Tamer Telli ile Esap Yaşar Yılmaz eşlik etti.

