Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

ADIYAMAN'DA, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 19 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman'a giden Şevket Çakır idaresindeki yolcu minibüsü, Samsat yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

19 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü Şevket Çakır ile minibüste bulunan Nuh Erdemir, Abdulvahap Berk, Zehra Kaya, Merve Yüksekyayla, Ayşegül Akbaş, Nihat Çalgıcı, Nergis Yüksekyayla, Osmancan Şahan, Ramazan Koç, Kadir Tuncel, Sadık Bozkurt, Mehmet Baran, Mehmet Şaraldı, Mustafa Mete, Ferhat Saray ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

YARALILAR, HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahta Devlet Hastanesi ve il merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.