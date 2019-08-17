Yine yolcu otobüsü, yine kaza: En az bir kişi yaşamını yitirdi

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü elektrik direğine çarparak yan yatarken, bir kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Çanakkale- Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, otobüs şoförü, yağıştan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstanbul Esenler'e doğru hareket ettiği bildirilen otobüs, elektrik direğine çarparak devrildi. Şu ana kadar 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda yaralının da olduğu kaza sebebiyle bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevki sürüyor. Anadolu Ajansı, kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiğini duyurdu.