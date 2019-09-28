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Yine kadın cinayeti! Daha 19 yaşındaydı

Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralanan 1 çocuk annesi Melike Demirci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GENEL 28.09.2019, 08:24
Yine kadın cinayeti! Daha 19 yaşındaydı
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ADANA Kozan'da yaşanan olayda iddiaya göre, 15 yaşındayken kendinden 6 yaş büyük Sezer Ç. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocukları olmasına rağmen nikahsız yaşayı sürdüren çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik sebebiyle aralarında tartışmalar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Melike Demirci 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü. Barışmak istediğini belirten Sezer Ç., Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Ç., bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak talihsiz kadını 4 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

YAKINLARI HASTANEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Melike Demirci'yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Melike Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirci'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.Polis, şüpheli Sezer Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

#kadın cinayeti #Adana #Kozan #Melike Demirci
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