"Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip açıkladı

23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz, genel sekreter yardımcıları kadın olacak. Daire başkanları ve müdürler de" ifadesini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merak edilenler hakkında Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı. İBB TV İmamoğlu, Gürses'in "İBB'de meclis toplantılarını canlı yayınlıyorsunuz. Belediye çatısı altında da bir İstanbul TV var" sözleri üzerine şunları söyledi: "Var ama işlemiyor. Ben Beylikdüzü TV'yi kurarak bir iletişim mecrasında toplumun nasıl bir araya geldiğini yaşamış bir belediye başkanıyım. İstanbulluya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne yaptığını, ne yapmak istediğini, her anını anlatan muazzam bir iletişim mecrası kuracağız."

MÜLTECİ SORUNU

İmamoğlu, "Mülteciler konusu çok önemli. Ne yapacaksınız bu konuda?" sorusuna şu ifadelerini kullanarak cevap verdi: "Bu işe ciddi gireceğiz, çok önemli bir konu bu. Birinci olarak insani tedbirlerimizi alacağız. Bu şehirdeki mülteci kadınları, çocukları koruyucu, onlarla ilgili tedbir alan bir belediye yönetimi olacağız. Sonrasında, bu süreci mutlak tanımlamalıyız. Ciddi bir sorun bu, 3.5 milyon insandan bahsediyoruz Türkiye'de. İstanbul'da, 570 bin resmi rakam. Ama gayri resmi olarak bu sayı bir milyona yakın… Sadece Suriyeli değil, Afgan var, Özbek var, çalışmak için gelenler var… Bunların bir kısmı gerçekten çalışıyor. Bir kısmı ne yaptığını kendi de bilmiyor."