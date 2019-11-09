Yer Ankara! Pavyonda hesap fazla gelince molotof attılar

ANKARA'NIN çok sayıda pavyonun bulunduğu Çankırı Caddesi'nde, bir pavyona giden beş kişi, gecenin sonunda gelen hesaba itiraz etti. Mekanı terk eden beş kişi, otomobille pavyona tekrardan gelip molotof kokteyli atarak olay yerinden uzaklaştılar.

MOLOTOF ATIP KAÇTILAR

İş yeri sahipleri ile tartışan beş kişi mekandan ayrıldı. Bir süre sonra otomobille dönen zanlılar, pavyona molotof kokteyli atıp bölgeden uzaklaştı. Pavyonda paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

PLAKALARI BELİRLENDİ

Bölgede çalışma başlatan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan güvenlik kamerası incelemesiyle zanlıların kullandıkları otomobilin plakasını belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis adreslerini belirlediği beş zanlıyı operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.