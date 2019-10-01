Yeni aletler geliştiren iş adamı, feci şekilde can verdi
Çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak yeni aletler geliştirmesiyle tanınan iş insanı Gürbüz Candemir, yamaç paraşütü sırasında paraşütünün kapanması nedeniyle yere çakılarak feci şekilde can erdi.
İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde tarım aletleri üretim fabrikaları sahibi, iş insanı Gürbüz Candemir (63), yamaç paraşütü yaparken, uçuş sırasında paraşütünün kapanması nedeniyle düşerek, hayatını kaybetti.
PARAŞÜTÜ KAPANDI, YERE ÇAKILDI
Ödemiş Sanayi Sitesi'ndeki çeşitli tarım aletleri üreten fabrikaların sahibi olan ve yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü sporu yapan Gürbüz Candemir, dün sabah saatlerinde Bozdağ Yaylası'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra paraşütü kapanan Candemir, yere çakıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettiği Candemir'i, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Candemir, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz iş insanı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
ÇİFTÇİLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK YENİ ALETLER GELİŞTİRİYORDU
Candemir'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde, kendisine ait fabrikalarda tarım aletleri üretimi yapan Candemir, çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak yeni aletler geliştirmesiyle tanınıyordu.
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