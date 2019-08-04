banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Yedek astsubaylığa yoğun ilgi

Yeni askerlik sistemi kapsamında hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören yedek astsubaylık uygulamasına kısa sürede 9 bine yakın yükümlü başvuru yaptı

GENEL 04.08.2019, 12:02 04.08.2019, 12:07 Enes Subaşı
Yedek astsubaylığa yoğun ilgi
banner404

ASKERLİK sisteminde reform niteliğindeki değişikliğin ardından yeni  uygulama olumlu sonuçlar vermeye başladı.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı başta olmak üzere değişen zaman,  ihtiyaç ve imkanlar gibi etkenler de dikkate alınarak öngörülebilir olarak  kurgulanan yeni sistemle oluşturulan yedek astsubaylık, askerlik çağına gelen  gençlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Bunun yanı sıra Mehmetçiğe sağlanan harçlık ve ilave haklar da  gençlerin kışlalarda ikinci altı ay için de kalma isteklerinin artmasına katkı  sağlıyor.
 
122 bin hükümlü terhis oldu
 
Askeralma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle silah altında bulunan  yükümlülerden altı ayını tamamlayanlar terhis oldu.
 
Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda 122 bin yükümlünün terhis olup  emniyetli bir şekilde evlerine gitmelerinin sağlandığını açıklamıştı.
 
Yeni sisteme göre yükümlülerin tamamı eğitim durumu gözetilmeden 6 ay  askerlik yapıyor.
 
Bedelli askerlik uygulamasının da devamlı hale getirildiği sistemde  meslek yüksek okulu mezunları için oluşturulan yedek astsubaylık uygulaması yoğun  ilgi görüyor. Yaklaşık 9 bine yakın gencin yedek astsubay olabilmek için  başvurduğu yeni sistemle ikinci altı ay için askerde kalmak isteyenlere de 2 bin  liranın üzerinde harçlık, TOKİ'de ve TSK'ya personel alımlarında öncelik gibi  çeşitli haklar sağlanıyor.
 
Yedek subay ve yedek astsubaylık
 
Bedelli askerliğin kalıcı hale geldiği uygulama kapsamında yükümlüler  ilk olarak e-devlet kanalıyla veya askerlik şubesine müracaat ederek yoklama  işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli uygulamasından yararlanmak isteyip  istemediklerine karar veriyor.
 
Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, ödemelerini yapmalarının  ardından celp tercihlerini belirliyor.
 
Kurada çıkmamaları durumunda erteleme hakkı olan yükümlüler,  askerliklerini erteleyebiliyor ya da eğitim durumlarına göre yedek subay, yedek  astsubay veya er/erbaş olarak vatani görevlerini yerine getirebiliyor.
 
Bedelli askerlikten yararlanmak istemeyen yükümlülere ise çeşitli  seçenekler sunuluyor. Lisans ve üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanınırken  meslek yüksek okulu mezunlarına ise yedek astsubaylık hakkı veriliyor. Lisans ve  üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından faydalanabiliyor.
 
Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak  yerine getiriyor.
 
Yedek subay veya yedek astsubay olmak istemeyenlerin yanı sıra lise ve  altı mezunları da zorunlu askerlik hizmetini 6 ayda erbaş/er olarak  tamamlayabiliyor. Söz konusu sürenin sonunda Mehmetçiğe "ikinci 6 ay için istekli  olarak askerlik hizmetine devam etmek ister misiniz" diye soruluyor.
 
Bu kapsamda kabul edenler ikinci altı ay için askerliğe devam ediyor,  etmeyenler ise terhis oluyor.
 
İlave haklar
 
 İkinci altı ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da  sağlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme  yapılıyor. İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve  çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor.
 
Bunun yanı sıra hudut görevinde olanların harçlıklarına ise azami 1053  lira ilave yapılıyor. Ayrıca TSK personel alım sınavlarında ilave puan,  sözleşmeli personel temini ile TOKİ'de öncelik gibi haklar da ikinci altı ay için  silah altında kalmayı bekleyen gençlere sunuluyor.
 
Başvuruların yapılması
 
Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri  e-devlet ve askerlik şubelerinden sürüyor. Yedek subay ve yedek astsubaylık  hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması  olmayanlar, temmuz ayı içinde yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik, yedek  subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yaptı.
 
Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20  Ağustos'a kadar uzatıldı.
 
2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos  2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli  askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.
 
İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından  yedek astsubay olmak isteyenlerden seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini  erbaş/er olarak yerine getirecek.
 
 Bedelli askerlikte kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak
 
 Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 16 Temmuz'da alınmaya başlanan  başvurular sonucunda kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak  sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silah altına sevkleri 2020  Mart ayından itibaren başlayacak.
 
Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya  veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi  yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.
 
Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 lira olacak. Ödemeler,  Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf  Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.
 
2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olacak ve mevcut  uygulamaya devam edilecek.
 
Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla  askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silah altında bulunanların, 26 Aralık 2019'a  kadar silah altına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.
 
2020 yılında silah altına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme  tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler, 16 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında  e-devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli  askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.
 

#yeni askerlik sistemi #yedek astsubaylık
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 04 Ağustos 2019
İmsak 04:25
Güneş 05:58
Öğle 13:08
İkindi 16:56
Akşam 20:09
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545