Yaşlı sapık 8 yaşındaki çocuğu taciz etti
Ankara'da 8 yaşındaki çocuğu istismar eden 69 yaşındaki sapık, kameraya yakalandı. Gözaltına alınan sapık tutuklandı.
ANKARA'DA 8 yaşındaki çocuğu taciz etmekten gözaltına alınan 69 yaşındaki şahıs tutuklandı.
PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANACAK
Edinilen bilgiye göre, Yakacık Mahallesi'nde 4 gün önce İ.B.(69) isimli şahsın 8 yaşındaki O.K.'ye cinsel istismarı telefon kamerasıyla kaydedildi. Videoyu çeken kişi, olayı ispatladıktan sonra çocuğu adamın elinden çekip aldı, görüntüleri de bölgedeki jandarma ekiplerine ulaştırdı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, yarım saat içerisinde İ.B.'yi yakaladı. Jandarmanın yaptığı incelemede zanlının çocuğu 4-5 defa istismar ettiği tespit edildi. Çocuk tacizcisi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Tacize uğrayan çocuk ailesine teslim edilirken, çocuğa psikolojik destek sağlanacağı öğrenildi.
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