Yasak aşkın feci sonu!

YENİASIR gazetesinden Kenan Molla'nın haberine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yayakırıldık Mahallesi'nde ikamet eden ve 1 gündür kayıp olarak aranan İbrahim Kaya'nın, yasak aşk cinayetine kurban gittiği belirlendi.

PARMAK İZİ BULUNDU

Feci şekilde dövülerek öldürülen İbrahim Kaya'nın en son Mürsel Yoldaş ile telefonda görüştüğünün belirlenmesi üzerine araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri cinayeti aydınlattı. Kaya'nın cesedinde inceleme yapan jandarma üzerindeki bazı eşyalarda parmak izlerine ulaştı. Yoldaş, gözaltında bu ayrıntıların kendisine söylenmesi üzerine İbrahim Kaya'yı eşiyle aşk yaşadığı için öldürdüğünü itiraf etti.

AYRINTILARIYLA ANLATTI

İfadesinde olayı ayrıntılarıyla anlatan Mürsel Yoldaş, bir süredir eşinden şüphelendiğini ve kendisini takip ettiğini söyledi. Mürsel Yoldaş cinayet gecesi ise cep telefonundan daha önceden tanıdığı İbrahim Kaya'yı arayarak buluşmak istediğini dile getirdi. İki kişi Gökçeler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bir araya geldi. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Mürsel Yoldaş arabasınının içindeki sopa ile Kaya'yı feci şekilde dövdü. Kanlar içeresinde kalan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmada yapılan sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mürsel Yoldaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.