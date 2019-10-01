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Yasak aşk cinayetle bitti! Eşini öldüren kadının cezası belli oldu

Kasım 2017'de tartıştığı eşinin arabasından düşerek hayatını kaybeden Uğur Özkan'ın, ölümünden sorumlu tutulan eşi Hatice Özkan'a 25 yıl hapis cezası verildi.

GENEL 30.09.2019, 12:19
Yasak aşk cinayetle bitti! Eşini öldüren kadının cezası belli oldu
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MÜGE Anlı 2 Kasım 2017 yayınında yeni bir dosya açıldı. Sakarya'da eşinin kullandığı arabanın kaputuna tutunan ve ardından da düşerek hayatın kaybeden Uğur Özkan'ın ailesi olaydan eşini sorumlu tutarak programa başvurmuştu. Uğur Özkan davasında bugün sıcak bir gelişme yaşandı.

EŞE 25 YIL HAPİS

2 yıl süren dava bugün sonuçlandı. Özkan'ın ölümünden sorumlu tutulan eşi Hatica Özkan, kasten adam öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Karaman mahallesinde yaşayan Uğur Özkan, Haziran 2017'de tartıştığı eşinin kullandığı arabanın kaputundan düşerek ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetmişti. Özkan'ın ailesi, oğullarının ölümünden gelinlerini sorumlu tutmuştu.Şüpheli ölümle ilgili araştırmalar yapılırken, ölen Uğur Özkan'ın eşi Hatice Özkan'ın yasak aşk yaşadığı, Özkan'ın ölümüne sebep olan arabada erkek arkadaşının da olduğu söylendi.

#yasak aşk #Cinayet #ceza #hatice özkan
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