Yasak aşk cinayetine kurban giden adamın cesedi korkunç halde bulundu

ATV'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sertte, bir buçuk aydır kayıp olan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek'in yasak aşk yaşadığı Hayrettin Atasoy tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Ekipler Özyürek'in cesedini katilin işaret ettiği yerde içler acısı halde buldu.

EKİPLER GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA YAPTI

26 Kasım canlı yayınında Turgut Özyürek'i öldürdüğünü itiraf eden Hayrettin Atasoy, 58 yaşındaki adamı ormanlık alanda kafasına vurarak öldürdüğünü ve cesedi gömmediğini söylemişti. Jandarma ve polis ekipleri, katil Hayrettin'in cesedi attığını iddia ettiği ormanlık bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Arama çalışmaları kısa sürede son buldu.

KAFATASI VE KEMİKLER KALDI

Ormanlık bölgeye giden ekipler kokuya doğru yöneldi ve Turgut Özyürek'in cesedinden geriye yalnızca kafatası ve kemikler kaldığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Turgut Özyürek'in öldürülmesi ile ilgili olayla ilgili gözaltına alınan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek ve ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin Atasoy, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 'Azmettirme, planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleme' suçlarından tutuklandı.

"AŞIK OLDUĞUM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Gözaltına alınan Hayrettin Atasoy cinayeti işleme nedenini şöyle itiraf etti: "Ben Necla'ya aşık olduğum için öldürdüm onu. Necla bana, Ben boşanmak istiyorum ama bu adam benden boşanmıyor, bir de tarlalar var. Eğer boşanırsam tarlalardan pay da alamam. en iyisi sen bunu öldür hem tarladan hakkımı alayım hem de biz birlikte olabilelim.' dedi. Ben de öldürdüm."