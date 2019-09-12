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Yanlış otomobile kurşun yağdırdılar
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, spor salonuna giden İ.K.’nın otomobiline, önceki gece park halindeyken pompalı tüfekle 7 el ateş edildi. Yanlış otomobili kurşunladığını anlayan kişiler daha sonra aralarında husumet bulunan O.Ç.’nin aracını tespit ederek 7-8 el ateş etti. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
GENEL 12.09.2019, 15:59
MİMAR Sinan Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde otomobilini sokağa park eden İ.K. spor yapmak için üye olduğu salona girdi. Bir süre sonra park halindeki otomobile pompalı tüfekle 7 el ateş edildi, aracın camları ve kaportası hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, F.Ç., C.Ç., N.Ç., Y.Z., R.B. ve M.G.’yi gözaltına aldı.6 kişinin aralarında husumet bulunan araç kiralama firması bulunan O.Ç.’nin peşine düştükleri, İ.K.’nın kullandığı otomobili yanlışlıkla kurşunladıkları, daha sonra Esentepe Mahallesi’nde O.Ç.’nin aracına aynı şekilde pompalı tüfekle 7-8 el ateş ederek hasar verdikleri belirlendi. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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