Yangında 4 işçi ölmüştü: Fabrika ortakları tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 işçinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen fabrika ortakları tutuklandı.

Yangında 4 işçi ölmüştü: Fabrika ortakları tutuklandı
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KOCAELİ Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında polislerce gözaltına alınarak  Gebze Adliyesi'ne çıkarılan aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 şüphelinin savcılık sorgulamaları tamamlandı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden fabrika ortakları M.G. ile F.A. tutuklandı, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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