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Yakınlarına bu mesajı gönderip ölüme atladı

Beylikdüzü'nde kısa süre önce eşini kanserden kaybeden ve bunalıma giren 54 yaşındaki adam; yakınlarına bir mesaj bıraktı ve 13. kattan atlayarak intihar etti.

GENEL 22.11.2019, 14:59
Yakınlarına bu mesajı gönderip ölüme atladı
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BEYLİKDÜZÜ'NDE eşini kısa süre önce kanserden kaybettiği için bunalıma giren 54 yaşındaki Suphi Orak, yaşadığı binanın 13'üncü katından atlayarak intihar etti. Komşuları, Orak'ın eşine roman yazdığını ve ölümü üzerine romanın yarım kaldığını ifade ederek üzüntülerini belirtti. Orak'ın, intihardan önce yakınlarına son bir mesaj attığı öğrenildi.Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi Yeşil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşini kısa süre önce kanserden kaybeden Suphi Orak (54), bunalıma girdi. Eşinin kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Orak, bugün yaşadığı binanın 13'üncü katından atlayarak intihar etti. Yaşlı adamın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yeri çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek inceleme yaptı. Meraklı vatandaşlar ise yaşanılanları cep telefonları ile kaydetti.

EŞİ İÇİN ROMAN YAZIYORDU

Öte yandan, Orak'ın kaybettiği eşi için kısa süre önce roman yazmaya başladığı ve intihardan önce yakınlarına mesaj attığı öğrenildi. Orak'ın komşuları yazılan romanın yarım kaldığını belirterek üzüntülerini ifade etti.

YAKINLARINA MESAJ BIRAKTI

Öte yandan Suphi Orak'ın yakınlarına Whatsapp'tan bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Orak mesajında "Hepinizi candan kucaklıyorum. Hepiniz benim için kıymetli ve değerlisiniz ama içinizdeki hainleri muhakkak temizlemelisiniz. Yoksa gelecek karanlıklarla devam edecektir. Cenazeme olan katılımı, yakalarda olan resimlerimle çoğaltırsanız sevinirim" ifadelerine yer verdi.

#mesaj #Beylikdüzü #bunalım #Suphi Orak #İntihar
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