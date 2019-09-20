Vatandaşları çıldırtan istismar iddiası! Canlı canlı yakmak istediler

ADANA'DA 11 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından canlı canlı yakılmak istendi. Polis kalabalığı biber gazıyla dağıttı.

"İDAM İSTİYORUZ" DİYEREK YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Olay, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Daha sonra çevredeki vatandaşlar istismarı görünce şahıs kaçtı. Bunun üzerine mahalleli şahsın evinin önünde toplandı. Kalabalık grup 'İdam istiyoruz' sloganı atarak evi taşladı ve yakmaya çalıştı.

BÖLGEYE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye çevik kuvvet, özel harekat ve asayiş ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, çevik kuvvet de öfkeli kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve kaçan şahsı yakalama çalışması başlattı.