Vapurdaki mastürbasyon görüntülerinin ardından yeni gelişme!

İSTANBUL Karaköy- Kadıköy vapurunda dün akşam iğrenç bir olay yaşandı. Sapık adam kadınlara bakarak vapurun içinde açık açık mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden kadın ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Kadın vapurda uğradığı tacizi şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı: Bu şahıs Karaköy-Kadıköy vapurunda bize bakarak bu iğrenç hareketi yaptı ve sonrasında montunu gemi tuvaletinde bırakarak gemiden çıkanlara bakmamıza rağmen kaçtı. Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum. Ceza alması için de elimizden geleni yapacağız.

VAPURDAKİ SAPIK YAKALANDI

Musa Kesler'in haberine göre vapurdaki sapık 31 yaşındaki Rıza E., Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ve Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakalandı.

SAPIK ADAMA ÇOK SAYIDA KİŞİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte sapık adama tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sapık adamın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istemişti.