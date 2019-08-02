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Uzun zamandır FETÖ'den aranan ünlü iş adamı yakalandı

FETÖ kapsamında uzun zamandır aranan Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

GENEL 02.08.2019, 15:40 Melike Temir
Uzun zamandır FETÖ'den aranan ünlü iş adamı yakalandı
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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya da gözaltına alındı.

18 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı.

KEMAL BAŞKAYA DA YAKALANDI

Gözaltına alınanlar arasında bir isim ise dikkat çekti. Uzun zamandır aranan Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya da operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

#fetö #Ünlü iş adamı #kaynak holding #izmir emniyet müdürlüğü #Kemal Başkaya
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