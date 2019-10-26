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"Üzerine motosiklet düştü" denmişti, gerçek bambaşka çıktı!

Adana'da 'üzerine motosiklet düştü' diye hastaneye getirilen Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan El Mustafa'yı üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı. Başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçiren, vücudunda darp izlerine rastlanan küçük Nurcan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, gözaltına alınan üvey anne tutuklandı.

GENEL 26.10.2019, 12:09
"Üzerine motosiklet düştü" denmişti, gerçek bambaşka çıktı!
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ADANA'DA üvey annesi tarafından darp edilen ve "Üzerine motosiklet düştü" denilerek hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Suriyeli çocuk komaya girdi. Doktorların durumu polisi bildirmesiyle harekete geçen ekipler, üvey anneyi göz altına aldı. Suçunu itiraf eden vicdansız kadın tutuklandı.

ISIRIK VE DARP İZLERİNE RASTLANDI

Olay, 10 Ekim'de Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası İbrahim El Mustafa'nın motosikletinin üzerine devrildiği öne sürülen Nurcan El Mustafa, ailesinin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Minik kıza acil serviste müdahale edildi. Doktorların yaptığı muayenede başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği saptanan Nurcan'ın aynı zamanda vücudunda ısırık ve darp izlerine rastlandı.Hayati tehlikesi bulunan Nurcan El Mustafa, yoğun bakıma alındı. Doktorların polise bilgi vermesi üzerine üvey annesi Visal İbrahim (23), babası Cafer El Mustafa (24), amcası İbrahim El Mustafa (21) ile babaannesi Fatma Azğın (57) gözaltına alındı.

ÜVEY ANNE TUTUKLANDI

Visal İbrahim, baba Cafer El Mustafa'nın ilk evliliğinden olan Nurcan'ın sürekli ağladığını bu nedenle dövdüğünü söyledi. Babaanne Fatma Azğın da gelinin torunun sürekli dövdüğünü söylediği bildirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Visal İbrahim tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Adana #Nurcan El Mustafa #üvey anne
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