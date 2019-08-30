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Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, sözleri 'pes' dedirtti: Devamı haftaya

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek dayı çek, alem yakışıklı görsün. Şimdilik bu kadar, devamı haftaya" dedi.

GENEL 30.08.2019, 12:35 Melike Temir
Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, sözleri 'pes' dedirtti: Devamı haftaya
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ADANA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda bir dükkanın kepengine gizlenmiş 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki sorgularında suçlamayı kabul etmeyen şüpheliler, Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontörlünden geçirildi. Bu sırada şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek dayı çek, alem yakışıklı görsün. Şimdilik bu kadar, devamı haftaya" dedi.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Adana #uyuşturucu operasyonu #Yüreğir
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