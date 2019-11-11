Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü

AKSARAY'DA 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yerde yatan yaralı genç kıza sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında üşümesi üzerine itfaiye erleri montlarını çıkartarak yaralı geç kızın üzerini örttü. Kaza, Aksaray - Karacaören Köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyden Aksaray istikametine seyreden Niyazi G. (43) idaresindeki 68 DA 737 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 68 KK 102 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Otomobillerden birinin adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü ile otomobillerde bulunan Merve K. (18), Türkan K. (49), Yüksel G. (41), Gülçin K. (15), Meltem K. (16), Recep K. (45), Yusuf Can K. (10) ve Kıymet K. (40) olmak üzere 9 kişi yaralandı.