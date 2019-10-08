Ürperten görüntü! Ayağını kaptırdığı çapa makinesinden kurtulamadı
Çanakkale'de, çapa makinesi ile bahçesini çapalayan 60 yaşındaki adam ayağınını makineye kaptırdı. Talihsiz adam, ayağı makineden kurtarılamayınca makinenin bir parçası ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
GENEL 08.10.2019, 12:13
ÇANAKKALE'NİN Çan ilçesinde, çapa makinesi ile bahçesini çapalarken ayağını makineye kaptıran 60 yaşındaki Şaban Aydın, ayağı makineden kurtarılamayınca makinenin bir parçası ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
BACAĞINI MAKİNEYE KAPTIRDI
Ahlatlıburun köyünde yaşanan olayda, çapa makinesi ile bahçesini çapalamakta olan Şaban Aydın, aniden bacağını makineye kaptırdı.
BACAĞINDA ÇAPA MAKİNESİNİN PARÇASI İLE AMBULANSA BİNDİRİLDİ
Kaza sonrası bacağına giren çapa makinesi, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından çıkarılamayınca yaralı vatandaş bacağındaki çapa makinesinin bir parçası ile ambulansa bindirildi.Bacağında parçalanmalar meydana gelen Aydın, hastaneye sevk edildi.
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