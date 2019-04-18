Ünlü yazardan Gazipaşa ve ‘Mango’ vurgusu

HÜRRİYET Gazetesi köşe yazarı Yalçın Bayer, Gazipaşa'da 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 12’nci Uluslararası Tarım Fuarı’nı sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden duyurdu. Bayer, fuarda kivi ve avokadodan sonra mango üretimini teşvik edecek fide satışı yapılacağını takipçileriyle paylaştı. Bayer, “Mango devrimi” başlığı ile yer verdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Antalya, Gazipaşa Tarım Fuarı 24 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve üç gün sürecek. Bu süreçte Türkiye toprakları ‘avokado’ ve ‘kivi’den sonra ‘mango’ fidanı ile tanışacak. Bu projeye öncülük eden Veli Çelik ve Mustafa Ezici fuarda fidan satışına başlayacağını duyurarak, ‘Bu tropikal meyvecilikte bir devrimdir’ dediler. Bol miktarda C vitamini ve çeşitli mineraller içeren mangonun 1’inci derecenin altına düşmeyen 350 rakımına kadar deniz kıyılarında yetişebildiği, ekonomik değerinin yüksek olduğu, 10 dönümlük bir alandan 30 ton ürün alındığı belirtiliyor.”