Ünlü şair Küçük İskender'den kahreden haber geldi!

GEÇTİĞİMİZ yılın haziran ayında kanser teşhisi konulan Küçük İskender lakaplı Derman İskender Över, hastalığa karşı savaşını kazanamadı. 55 yaşındaki ünlü şair Bodrum'da hayatını kaybetti.

EVİNDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Ünlü şair Küçük İskender geçtiğimiz haziran ayında kansere yakalanmıştı. O günden bu yana hastalığını Bodrum'daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyordu.

KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi "Ağır Roman" ile oyunculuğa da adım atan Küçük İskender'in tam adı Derman İskender Över'dir. 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Küçük İskender, Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, ancak burayı da tamamlamadı.