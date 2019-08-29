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Ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlü tatil merkezi Çeşme’de tanınmış beach kulübe düzenlenen operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. İşletmede 43 kaçak göçmenin personel çadırlarında kaldığı ortaya çıktı.

GENEL 29.08.2019, 13:58 Tugay Tönget
Ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını
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EDİLİNEN bilgiye göre, Çeşme Altınkum plajında tanınmış bir işletmeye operasyon düzenleyen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, işletme içerisinde bulunan personel çadırlarında Suriyeli ve Filistinli 43 göçmen kaldığını tespit etti.İşletmedeki düzensiz göçmenlerin Yunanistan’ın Sakız Adası'na kaçmak istedikleri belirlenirken, baskında B.B., S.B., K.D. ve İ.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

#İzmir #Çeşme #insan kaçakçılığı
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